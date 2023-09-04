Уряд Греції взяв під контроль масштабну лісову пожежу у Дадії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Уряд Греції взяв під контроль масштабну лісову пожежу у Дадії. Про це повідомляє афінська редакція AFP, пише УНН.
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“Згідно з останньою інформацією наших пожежників, фронт вогню в Дадії знаходиться на шляху до повної локалізації”, — сказав речник уряду Павло Марінакіс.
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Прем’єр-міністр Марінакіс також додав, що бригади рятувальників залишаються на місці, та обстежують територію.
Пожежа, що вирує в Дадії нині знищила вже понад 81 000 гектарів лісу, що перебуває під захистом європейського агентства Natura 2000.
За словами прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, Греція щоліта стикається з сильними лісовими пожежами, як і більшість середземноморських країн з аналогічним до Греції кліматом. Загалом, цьогоріч через стихійні пожежі загинули 26 людей і вигоріло щонайменше 150 000 гектарів.
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Міцотакіс пообіцяв компенсацію усім людям, зокрема й фермерам, чиї будинки були пошкоджені в через лісові пожежі.
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За даними Європейської кліматичної служби Copernicus, руйнування в Дадії становлять майже половину загальної площі лісових пожеж у Греції з початку літа.
Раніше УНН писав, що ця лісова пожежа стала найбільшою пожежею в Європейському союзі, для боротьби з нею задіяно майже половину протипожежної авіації.