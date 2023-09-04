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Уряд Греції взяв під контроль масштабну лісову пожежу у Дадії

Уряд Греції взяв під контроль масштабну лісову пожежу у Дадії

Київ • УНН

 • 351265 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Уряд Греції взяв під контроль масштабну лісову пожежу у Дадії. Про це повідомляє афінська редакція AFP, пише УНН.

Цитата

“Згідно з останньою інформацією наших пожежників, фронт вогню в Дадії знаходиться на шляху до повної локалізації”, — сказав речник уряду Павло Марінакіс.

Деталі

Прем’єр-міністр Марінакіс також додав, що бригади рятувальників залишаються на місці, та обстежують територію.
Пожежа, що вирує в Дадії нині знищила вже понад 81 000 гектарів лісу, що перебуває під захистом європейського агентства Natura 2000.

За словами прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, Греція щоліта стикається з сильними лісовими пожежами, як і більшість середземноморських країн з аналогічним до Греції кліматом. Загалом, цьогоріч через стихійні пожежі загинули 26 людей і вигоріло щонайменше 150 000 гектарів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заповідник “Асканія-Нова” знову у вогні: від початку повномасштабного вторгнення пожежі знищили 3,5 тис. га

Міцотакіс пообіцяв компенсацію усім людям, зокрема й фермерам, чиї будинки були пошкоджені в через лісові пожежі.

Додатково

За даними Європейської кліматичної служби Copernicus, руйнування в Дадії становлять майже половину загальної площі лісових пожеж у Греції з початку літа.

Раніше УНН писав, що ця лісова пожежа стала найбільшою пожежею в Європейському союзі, для боротьби з нею задіяно майже половину протипожежної авіації.

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