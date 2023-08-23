Понад 60 пожеж за добу: кількість загиблих в Греції досягла 20

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Цивільний захист наказав евакуювати район на північному заході Афін, з населенням понад 25 000 осіб. У сусідній громаді Філі вже палали будинки.

За останні 24 години спалахнуло понад 60 пожеж. Шість країн надіслали допомогу через механізм цивільного захисту Європейського Союзу, повідомили в пожежній службі, на тлі небезпечного поєднання штормового вітру і температури до 41 градуса за Цельсієм.

"Ситуація безпрецедентна, погодні умови екстремальні", - сказав речник пожежної служби Янніс Артопіос, додавши, що пожежі у вівторок "виросли до гігантських розмірів" за короткий проміжок часу.

Вогонь охопив нижні схили гори Парніта, найбільшого лісу, що межує з Афінами, який вже неодноразово вигоряв.

Доповнення

Згідно з повідомленням Національної обсерваторії Афін, понад 40 000 гектарів було знищено лісовими пожежами впродовж трьох днів з 19 по 21 серпня.

Раніше у вівторок вісімнадцять підозрюваних мігрантів були знайдені мертвими в результаті лісової пожежі поблизу турецького кордону, на північ від міста Александруполіс. Серед них було двоє дітей, повідомив представник поліції.

Оскільки ніхто з місцевих жителів не вважався зниклим безвісти, "можливість того, що це люди, які нелегально в'їхали в нашу країну, розслідується", - заявив у телевізійному зверненні речник пожежної служби Янніс Артопіос. Цей район є частою точкою в'їзду для нелегальних мігрантів.

Останні смерті збільшили загальну кількість жертв пожеж цього тижня до 20.

Ще один підозрюваний мігрант був знайдений мертвим у цьому районі, а літній пастух був знайдений мертвим на північ від Афін у понеділок.

"Цього літа Греція стала свідком безпрецедентних масштабів руйнувань від лісових пожеж, і в такі важкі часи швидка допомога ЄС є життєво важливою", - сказав у своїй заяві Янез Ленарчич, Комісар ЄС з питань управління кризовими ситуаціями.

Пожежа поблизу Александруполіса також загрожує національному парку Дадія, де мешкають рідкісні хижі птахи. На острові Евія, поблизу столиці, в понеділок пізно ввечері влада евакуювала промислове місто Неа-Артакі, де вогонь пошкодив птахофабрики та свиноферми.

За прогнозами метеорологів, дуже спекотна і суха погода, що підвищує ризик пожеж, збережеться до п'ятниці.

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