Понад 60 пожеж за добу: кількість загиблих в Греції досягла 20

ukru
29 березня, 17:57 • 272606 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363087 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301759 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336826 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301785 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220409 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205076 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164634 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535796 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175514 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79760 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83881 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51275 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53863 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56877 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392967 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535797 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569272 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566303 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205285 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363088 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175308 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166204 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137103 перегляди
Актуальне
Понад 60 пожеж за добу: кількість загиблих в Греції досягла 20

Понад 60 пожеж за добу: кількість загиблих в Греції досягла 20

Київ • УНН

 • 792834 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Через екстремальні погодні умови за добу в Греції спалахнуло понад 60 пожеж. В столиці країни Афінах, довелось евакуювати район з понад 25 тисячним населенням. Наразі вогонь забрав життя 20 людей, пише AFP, передає УНН.

Деталі

Цивільний захист наказав евакуювати район на північному заході Афін, з населенням понад 25 000 осіб. У сусідній громаді Філі вже палали будинки.

За останні 24 години спалахнуло понад 60 пожеж. Шість країн надіслали допомогу через механізм цивільного захисту Європейського Союзу, повідомили в пожежній службі, на тлі небезпечного поєднання штормового вітру і температури до 41 градуса за Цельсієм.

"Ситуація безпрецедентна, погодні умови екстремальні", - сказав речник пожежної служби Янніс Артопіос, додавши, що пожежі у вівторок "виросли до гігантських розмірів" за короткий проміжок часу.

Вогонь охопив нижні схили гори Парніта, найбільшого лісу, що межує з Афінами, який вже неодноразово вигоряв.

Доповнення

Згідно з повідомленням Національної обсерваторії Афін, понад 40 000 гектарів було знищено лісовими пожежами впродовж трьох днів з 19 по 21 серпня.

Раніше у вівторок вісімнадцять підозрюваних мігрантів були знайдені мертвими в результаті лісової пожежі поблизу турецького кордону, на північ від міста Александруполіс. Серед них було двоє дітей, повідомив представник поліції.

Оскільки ніхто з місцевих жителів не вважався зниклим безвісти, "можливість того, що це люди, які нелегально в'їхали в нашу країну, розслідується", - заявив у телевізійному зверненні речник пожежної служби Янніс Артопіос. Цей район є частою точкою в'їзду для нелегальних мігрантів.

Останні смерті збільшили загальну кількість жертв пожеж цього тижня до 20.

Ще один підозрюваний мігрант був знайдений мертвим у цьому районі, а літній пастух був знайдений мертвим на північ від Афін у понеділок.

"Цього літа Греція стала свідком безпрецедентних масштабів руйнувань від лісових пожеж, і в такі важкі часи швидка допомога ЄС є життєво важливою", - сказав у своїй заяві Янез Ленарчич, Комісар ЄС з питань управління кризовими ситуаціями.

Пожежа поблизу Александруполіса також загрожує національному парку Дадія, де мешкають рідкісні хижі птахи. На острові Евія, поблизу столиці, в понеділок пізно ввечері влада евакуювала промислове місто Неа-Артакі, де вогонь пошкодив птахофабрики та свиноферми.

За прогнозами метеорологів, дуже спекотна і суха погода, що підвищує ризик пожеж, збережеться до п'ятниці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через лісові пожежі в Туреччині зупинили рух суден у протоці Чанаккале

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04