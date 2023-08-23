Более 60 пожаров за сутки: количество погибших в Греции достигло 20

Детали

Гражданская защита приказала эвакуировать район на северо-западе Афин, с населением более 25 000 человек. В соседней общине Фили уже пылали дома.

За последние 24 часа вспыхнуло более 60 пожаров. Шесть стран прислали помощь через механизм гражданской защиты Европейского Союза, сообщили в пожарной службе, на фоне опасного сочетания штормового ветра и температуры до 41 градуса по Цельсию.

"Ситуация беспрецедентная, погодные условия экстремальные", - сказал представитель пожарной службы Яннис Артопиос, добавив, что пожары во вторник "выросли до гигантских размеров" за короткий промежуток времени.

Огонь охватил нижние склоны горы Парнита, крупнейшего леса, граничащего с Афинами, который уже неоднократно выгорал.

Дополнение

Согласно сообщению Национальной обсерватории Афин, более 40 000 гектаров было уничтожено лесными пожарами в течение трех дней с 19 по 21 августа.

Ранее во вторник восемнадцать подозреваемых мигрантов были найдены мертвыми в результате лесного пожара вблизи турецкой границы, к северу от города Александруполис. Среди них было двое детей, сообщил представитель полиции.

Поскольку никто из местных жителей не считался пропавшим без вести, "возможность того, что это люди, которые нелегально въехали в нашу страну, расследуется", - заявил в телевизионном обращении представитель пожарной службы Яннис Артопиос. Этот район является частой точкой въезда для нелегальных мигрантов.

Последние смерти увеличили общее количество жертв пожаров на этой неделе до 20.

Еще один подозреваемый мигрант был найден мертвым в этом районе, а пожилой пастух был найден мертвым к северу от Афин в понедельник.

"Этим летом Греция стала свидетелем беспрецедентных масштабов разрушений от лесных пожаров, и в такие трудные времена быстрая помощь ЕС является жизненно важной", - сказал в своем заявлении Янез Ленарчич, Комиссар ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями.

Пожар вблизи Александруполиса также угрожает национальному парку Дадия, где обитают редкие хищные птицы. На острове Эвия, вблизи столицы, в понедельник поздно вечером власти эвакуировали промышленный город Неа-Артаки, где огонь повредил птицефабрики и свинофермы.

По прогнозам метеорологов, очень жаркая и сухая погода, повышающая риск пожаров, сохранится до пятницы.

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