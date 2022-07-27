Уряд Австрії вперше прийняв рішення створити стратегічні запаси газу

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"Вперше федеральний уряд створить власні стратегічні запаси газу. 20 терават-годин природного газу, що відповідає приблизно тримісячному середньому споживанню, зберігатимуться до 1 листопада", - написав глава уряду.

За словами канцлера Австрії, газові сховища країни вже заповнені на 51%.

Нагадаємо

У ФРН та Австрії отримують лише 40-50% узгоджених обсягів газу після підключення "Північного потоку".

Im heutigen Sommerministerrat haben wir uns mit den Themen, die die Menschen in Österreich besonders beschäftigen, befasst – darunter auch die Gasbevorratung. Hier haben wir gute Fortschritte erzielt: 51% der Speicherkapazitäten sind gefüllt – der Stand steigt stetig! pic.twitter.com/RK2mYbdj7X