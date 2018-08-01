Упродовж цього року кількість вуличних злочинів зменшилася майже на 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Кількість правопорушень вчинених у публічних місцях, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизилася на 8%. Про це повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Також позитивна тенденція щодо зменшення кількості вчинення кримінальних правопорушень спостерігається за такими видами злочинів як грабежі, яких вчинено на 30 відсотків менше, розбої – на 21,7 відсотка, хуліганства – їх менше на 11 відсотків", – наголосив Олександр Фацевич.
Як повідомляв УНН, з'явились подробиці гучних злочинів, скоєних 13-річним підлітком.
Нагадаємо, 30 липня правоохоронці затримали 13-річного вбивцю і гвалтівника, який скоїв злочини на території Черкаської області.