Упродовж цього року кількість вуличних злочинів зменшилася майже на 8%

"Також позитивна тенденція щодо зменшення кількості вчинення кримінальних правопорушень спостерігається за такими видами злочинів як грабежі, яких вчинено на 30 відсотків менше, розбої – на 21,7 відсотка, хуліганства – їх менше на 11 відсотків", – наголосив Олександр Фацевич.

Як повідомляв УНН, з'явились подробиці гучних злочинів, скоєних 13-річним підлітком.

Нагадаємо, 30 липня правоохоронці затримали 13-річного вбивцю і гвалтівника, який скоїв злочини на території Черкаської області.