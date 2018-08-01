В течение этого года количество уличных преступлений уменьшилось почти на 8%

"Также положительная тенденция уменьшения количества совершения уголовных преступлений наблюдается по таким видам преступлений как грабежи, которых совершено на 30 процентов меньше, разбои - на 21,7 процента, хулиганства - их меньше на 11 процентов", - подчеркнул Александр Фацевич.

Как сообщал УНН, появились подробности громких преступлений, совершенных 13-летним подростком.

Напомним, 30 июля правоохранители задержали 13-летнего убийцу и насильника, который совершил преступления на территории Черкасской области.