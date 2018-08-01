В течение этого года количество уличных преступлений уменьшилось почти на 8%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Количество правонарушений совершенных в общественных местах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8%. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Также положительная тенденция уменьшения количества совершения уголовных преступлений наблюдается по таким видам преступлений как грабежи, которых совершено на 30 процентов меньше, разбои - на 21,7 процента, хулиганства - их меньше на 11 процентов", - подчеркнул Александр Фацевич.
Как сообщал УНН, появились подробности громких преступлений, совершенных 13-летним подростком.
Напомним, 30 июля правоохранители задержали 13-летнего убийцу и насильника, который совершил преступления на территории Черкасской области.