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Упродовж останніх 2 років СБУ відкрила майже 2,8 тис. кримінальних проваджень

Упродовж останніх 2 років СБУ відкрила майже 2,8 тис. кримінальних проваджень

Київ • УНН

 • 10294 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Упродовж останніх 2 років за матеріалами СБУ було відкрито та розслідувано майже 2,8 тис. кримінальних проваджень. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

"У 2016-2017 роках за матеріалами СБУ розпочато 2799 кримінальних проваджень. В ході розслідування яких затримано, оголошено про підозру, засуджено 1052 особи, розшукано 104 особи, які переховувалися від органів правосуддя.

Щодо службових осіб державних та контролюючих органів за корупцію відкрито 1154 кримінальних провадження, з них 889 – за статтею 368, тобто отримання неправомірної винагороди. Засуджено 512 осіб", - сказав Грицак.

Як повідомляв УНН, в період з 2014 року і по 30 листопада 2017 року за злочини проти національної безпеки заарештовано 1505 осіб.

Українські Національні Новини

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