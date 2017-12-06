В течение последних 2 лет СБУ открыла почти 2,8 тыс. Уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В течение последних 2 лет по материалам СБУ было открыто и расследовано почти 2,8 тыс. уголовных производств. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"В 2016-2017 годах по материалам СБУ начато 2799 уголовных производств. В ходе расследования задержанно, объявлено о подозрении, осуждено 1052 человека, разыскано 104 человека, которые скрывались от органов правосудия.
Относительно служебных лиц государственных и контролирующих органов за коррупцию открыто 1154 уголовных производства, из них 889 - по статье 368, то есть получения неправомерного вознаграждения. Осуждены 512 человек", - сказал Грицак.
Как сообщал УНН, в период с 2014 года и по 30 ноября 2017 за преступления против национальной безопасности арестован 1505 человек.