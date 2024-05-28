Упродовж доби окупанти 303 рази вдарили по Запорізькій області
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 303 рази атакували Запорізьку область, завдавши ударів з повітря, безпілотників, РСЗВ та артилерії по 8 населених пунктах, зруйнувавши житлові будинки, але не спричинивши жодних жертв серед мирного населення.
За добу доби російська армія 303 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці.
117 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку,
Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Верхню Терсу.
6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
179 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Малинівки та Нестерянки.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Удар рф по аеропорту Запоріжжя: у прокуратурі показали наслідки і відкрили провадження27.05.24, 19:25 • 22593 перегляди