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Удар рф по аеропорту Запоріжжя: у прокуратурі показали наслідки і відкрили провадження

Київ • УНН

 • 22593 перегляди

Розпочато досудове розслідування після того, як російський ракетний удар зруйнував будівлю терміналу запорізького аеропорту, порушивши закони та звичаї війни.

У результаті влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя розпочато досудове розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Офісі Генпрокурора показали, як вигладає термінал аеропорту після удару рф.

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Деталі

За даними слідства, 25 травня 2024 року близько 16:00 військовослужбовці армії рф здійснили обстріл об'єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано будівлю терміналу аеропорту.

Ворог завдав удар по Запорізькому аеропорту - ОВА27.05.24, 15:59 • 15799 переглядiв

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