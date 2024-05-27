Удар рф по аеропорту Запоріжжя: у прокуратурі показали наслідки і відкрили провадження
Київ • УНН
Розпочато досудове розслідування після того, як російський ракетний удар зруйнував будівлю терміналу запорізького аеропорту, порушивши закони та звичаї війни.
У результаті влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя розпочато досудове розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Офісі Генпрокурора показали, як вигладає термінал аеропорту після удару рф.
Деталі
За даними слідства, 25 травня 2024 року близько 16:00 військовослужбовці армії рф здійснили обстріл об'єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано будівлю терміналу аеропорту.
Ворог завдав удар по Запорізькому аеропорту - ОВА27.05.24, 15:59 • 15799 переглядiв