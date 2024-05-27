Удар рф по аэропорту Запорожья: в прокуратуре показали последствия и открыли производство

В результате попадания вражеской ракеты в терминал аэропорта Запорожья начато досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

«... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе Генпрокурора показали, как выглядит терминал аэропорта после удара рф.

Детали

По данным следствия, 25 мая 2024 года около 16:00 военнослужащие армии рф совершили обстрел объекта гражданской инфраструктуры Запорожья. В результате попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта.

Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА