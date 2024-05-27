Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по Запорожскому международному аэропорту, повредив терминал, но никто не пострадал, сообщили в оперативном командовании «Юг» и глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Военные рф нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. На этот раз попали в аэропорт. К счастью, никто не пострадал. А все остальное отстроим - написал Федоров в Telegram.

Как уточнили в ОК «Юг», враг за прошедшие сутки «совершил ракетный удар крылатой ракетой Х-59 по Запорожскому международному аэропорту». «Поврежден терминал, люди не пострадали», - указали в ОК «Юг» в Facebook.

Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области