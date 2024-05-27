Ворог завдав удар по Запорізькому аеропорту - ОВА
Київ • УНН
Російські військові завдали удару крилатою ракетою по міжнародному аеропорту Запоріжжя, пошкодивши термінал, але ніхто не постраждав.
Російські військові завдали удару крилатою ракетою по Запорізькому міжнародному аеропорту, пошкодивши термінал, але ніхто не постраждав, повідомили в оперативному командуванні "Південь" та голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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Як уточнили в ОК "Південь", ворог минулої доби "здійснив ракетний удар крилатою ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту". "Пошкоджено термінал, люди не постраждали", - вказали в ОК "Південь" у Facebook.
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