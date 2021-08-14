УПЛ: “Десна” наприкінці матчу здобула перемогу над “Дніпром-1”

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Київ • УНН

 • 19982 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У суботу, 14-го серпня, відбувся поєдинок 4-го туру Української Прем’єр-ліги, в якому чернігівська “Десна” обіграла “Дніпро-1”. Про це інформує УНН.

Деталі

На 31-й хвилині Безбородько ударом головою відкрив рахунок. Майже одразу після цього Ді Франко і Логінов отримали по жовтій картці. У другому таймі через підкат Ді Франко отримав другу жовту і покинув поле.

На 75-й був вилучений Пихаленок і вже через три хвилини Картушов втратив контроль над центральною лінією, після чого Довбик зрівняв рахунок.

А на 86-й хвилині Завійський знову вивів “Десну” вперед.

Нагадаємо

“Динамо” програло “Інтеру” з розгромним рахунком.

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