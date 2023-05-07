Попередньо на Миколаївщині є влучання - ОК "Південь"

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні вночі ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім з посиланням на попереднью інформацію від ОК "Південь", передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі, з 00:18 по 00:37 ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області.

За попередньою інформацією від ОК «Південь»,  у Миколаївському районі ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3. У результаті обстрілу було пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території. За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідовано о 01:20 підрозділом ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Інші пошкодження уточнюються. Постраждалих немає, Віталій Кім. 

Також про ракетну атаку на Миколаївську область в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування ОК"Південь" Наталія Гуменюк.

Цитата

"Ракетна атака з повітря, літаки стратегічної авіації, ракети типу ХА-22. Це не високоточні ракети. Цілком ймовірно, що вони намагались вивідати, де знаходяться системи ППО", - сказала Гуменюк в ефірі.

Доповнення

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, за інформацією районних військових адміністрацій, ОК «Південь» та ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Нагадаємо 

Пілсля опівночі у Миколаївській області пролунали вибухи.

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