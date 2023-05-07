Предварительно на Николаевщине есть попадания - ОК "Юг"

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня ночью враг совершил ракетный обстрел Николаевской области, сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким со ссылкой на предварительную информацию от ОК "Юг", передает УНН.

Детали

Сегодня ночью, с 00:18 по 00:37 враг совершил ракетный обстрел Николаевской области.

По предварительной информации от ОК "Юг", в Николаевском районе враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую громады 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3. В результате обстрела было повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории. За пределами предприятия вспыхнула сухая трава, пожар ликвидирован в 01:20 подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Другие повреждения уточняются. Пострадавших нет, Виталий Ким.

Также о ракетной атаке на Николаевскую область в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Цитата

"Ракетная атака с воздуха, самолеты стратегической авиации, ракеты типа ХА-22. Это не высокоточные ракеты. Вполне вероятно, что они пытались выведать, где находятся системы ПВО", - сказала Гуменюк в эфире.

Дополнение

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, по информации районных военных администраций, ОК "Юг" и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним

После полуночи в Николаевской области раздались взрывы.

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