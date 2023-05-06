У Миколаєві пролунали вибухи

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Миколаєві чутно звуки вибухів. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про ймовірну роботу ППО, пише УНН.

Цитата

"2 приходи у Ніко. Або над Ніко. Так, наскільки я зрозумів мінус 2 це добре, але ще дві повільні балалайки у небі", ― йдеться у повідомленні.

Деталі

Згодом Кім додав про нібито третій "приход", а після додав "+1" до повідомлення про можливу роботу ППО.

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