У Миколаєві пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Миколаєві чутно звуки вибухів. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про ймовірну роботу ППО, пише УНН.
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"2 приходи у Ніко. Або над Ніко. Так, наскільки я зрозумів мінус 2 це добре, але ще дві повільні балалайки у небі", ― йдеться у повідомленні.
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Згодом Кім додав про нібито третій "приход", а після додав "+1" до повідомлення про можливу роботу ППО.
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