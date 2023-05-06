В Николаеве прогремели взрывы

Цитата

"2 приходи у Нико. Или над Нико. Да, насколько я понял минус 2 это хорошо, но еще две медленные балалайки в небе", - говорится в сообщении.

Детали

Впоследствии Ким добавил о якобы третьем "приходе", а после добавил "+1" к сообщению о возможной работе ПВО.

Напоминаем

В Черном море враг пополнил корабельную группировку 4 надводными ракетоносителями, общий залп "Калибров" достигает 32 ракет.