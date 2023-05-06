В Николаеве прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Николаеве слышны звуки взрывов. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает о вероятной работе ПВО, пишет УНН.
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"2 приходи у Нико. Или над Нико. Да, насколько я понял минус 2 это хорошо, но еще две медленные балалайки в небе", - говорится в сообщении.
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Впоследствии Ким добавил о якобы третьем "приходе", а после добавил "+1" к сообщению о возможной работе ПВО.
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