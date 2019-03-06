Університет Шевченка економитиме 1,2 млн грн на опаленні завдяки термомодернізації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Реалізація проекту з термомодернізації двох корпусів Київського національного університету ім. Т.Шевченка — механіко-математичного і кібернетичного — дозволить адміністрації значно утеплити будівлі та ще й заощаджувати на сплаті за опалення понад 1 млн грн щороку. Про це повідомив головний інженер проекту Богдан Живчик під час презентації проекту в КНУ ім. Т.Шевченка, передає кореспондент УНН.
За його словами, вартість реалізації проекту з термомодернізації, яким займатиметься Холдингова компанія “Київміськбуд”, для мехмату становитиме близько 80 млн грн, для факультету кібернетики — 92,3 млн грн. Усі роботи будуть профінансовані за рахунок так званих “кіотських коштів”.
Усього утеплять приблизно 10 тис. квадратних метрів в обох будівлях. Зокрема, застосування ефективної фасадної системи для утеплення будівель “Сканрок”, якою планують утеплити будівлі ззовні, дозволяє зменшити витрати на опалення до 40%.
Таким чином, за попередніми підрахунками, економія адміністрації вишу на оплаті послуг з централізованого теплопостачання у цих двох корпусах становитиме понад 1,2 млн грн (690 тис. грн для мехмату при нинішніх витратах на опалення — близько 1,5 млн грн і 511 тис. грн для факультету кібернетики, на опалення якого наразі витрачають близько 2 млн грн) щороку.
Зокрема, комплексна модернізація системи опалення дасть економію на витратах за комунальні послуги в 9%, утеплення фасаду — у 22%, заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові вікна — 13%, утеплення підвального перекриття — 3%, утеплення даху — 9%.
Як зазначили у компанії, підготовчі роботи з термомодернізації вже тривають, завершити їх планують у листопаді поточного року. Кошти на реалізацію цього проекту виділить уряд Іспанії у межах цільових зелених інвестицій у період дії зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
Нагадаємо, Україна відновила співпрацю з урядом Іспанії з виконання договору продажу так званих Одиниць установленої кількості і освоєння “кіотських” грошей. Саме за рахунок цих коштів і буде проведено термомодернізацію будівель вишу.