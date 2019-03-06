Університет Шевченка економитиме 1,2 млн грн на опаленні завдяки термомодернізації

КИЇВ. 6 березня. УНН. Реалізація проекту з термомодернізації двох корпусів Київського національного університету ім. Т.Шевченка — механіко-математичного і кібернетичного — дозволить адміністрації значно утеплити будівлі та ще й заощаджувати на сплаті за опалення понад 1 млн грн щороку. Про це повідомив головний інженер проекту Богдан Живчик під час презентації проекту в КНУ ім. Т.Шевченка, передає кореспондент УНН.