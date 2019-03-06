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Университет Шевченко будет экономить 1,2 млн грн на отоплении благодаря термомодернизации

Университет Шевченко будет экономить 1,2 млн грн на отоплении благодаря термомодернизации

Киев  •  УНН

 • 9472 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Реализация проекта по термомодернизации двух корпусов Киевского национального университета им. Т.Шевченко - механико-математического и кибернетического - позволит администрации значительно утеплить здания и еще и экономить на оплате за отопление более 1 млн грн ежегодно. Об этом сообщил главный инженер проекта Богдан Живчик во время презентации проекта в КНУ им. Т.Шевченко, передает корреспондент УНН.

По его словам, стоимость реализации проекта по термомодернизации, которым будет заниматься Холдинговая компания "Киевгорстрой", для мехмата составит около 80 млн грн, для факультета кибернетики - 92,3 млн грн. Все работы будут профинансированы за счет так называемых "киотских средств".

Всего утеплят примерно 10 тыс. квадратных метров в обоих зданиях. В частности, применение эффективной фасадной системы для утепления зданий "Сканрок", которой планируют утеплить здания снаружи, позволяет уменьшить расходы на отопление до 40%.

Таким образом, по предварительным подсчетам, экономия администрации вуза на оплате услуг по централизованному теплоснабжению в двух корпусах составит более 1,2 млн грн (690 тыс. грн для мехмата при нынешних затратах на отопление - около 1,5 млн грн и 511 тыс. грн для факультета кибернетики, на отопление которого сейчас тратят около 2 млн грн) ежегодно.

В частности, комплексная модернизация системы отопления даст экономию на расходах на коммунальные услуги в 9%, утепление фасада - в 22%, замена окон на энергосберегающие металлопластиковые окна - 13%, утепление подвального перекрытия - 3%, утепление крыши - 9%.

Как отметили в компании, подготовительные работы по термомодернизации уже идут, завершить их планируют в ноябре текущего года. Средства на реализацию этого проекта выделит правительство Испании в рамках целевых зеленых инвестиций в период действия обязательств сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Напомним, Украина возобновила сотрудничество с правительством Испании по выполнению договора продажи так называемых Единиц установленного количества и освоения "киотских" денег. Именно за счет этих средств и будет проведено термомодернизацию зданий вуза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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