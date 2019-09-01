Унаслідок конфлікту між чоловіками один з них опинився в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Рівненщині учора внаслідок конфлікту між чоловіками сталася дорожньо-транспортна пригода, 30-річний чоловік травмований. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.
"Учора близько другої ночі у селі Підлозці 23-річний водій автомобіля Skoda Fabia допустив наїзд на 30-річного місцевого жителя", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок ДТП пішохід попередньо отримав тілесні ушкодження у вигляді перелом кісток тазу. Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення Млинівської центральної районної лікарні.
"З'ясували, що обоє чоловіків відпочивали в одній компанії. Коли між ними виник конфлікт, молодший на власному авто почав рух, а 30-річний кинувся до автомобіля, намагаючись зупинити його", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до медичного освідування, водій був у стані алкогольного сп’яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за фактом ДТП з маршрутним таксі на Дніпропетровщині, внаслідок якої постраждали 10 людей, поліція відкрила кримінальне провадження.