В результате конфликта между мужчинами один из них оказался в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Ровенской области вчера в результате конфликта между мужчинами произошло дорожно-транспортное происшествие, 30-летний мужчина травмирован. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.
"Вчера около двух часов ночи в селе Подлозцы 23-летний водитель автомобиля Skoda Fabia допустил наезд на 30-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход предварительно получил телесные повреждения в виде перелома костей таза. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Млыновской центральной районной больницы.
"Выяснилось, что оба мужчины отдыхали в одной компании. Когда между ними возник конфликт, младший на своем авто начал движение, а 30-летний бросился к автомобилю, пытаясь остановить его", - говорится в сообщении.
В соответствии с медицинским освидетельствованием, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, по факту ДТП с маршрутным такси в Днепропетровской области, в результате которой пострадали 10 человек, полиция открыла уголовное производство.