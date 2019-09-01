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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 24868 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115996 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126756 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123242 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127089 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152080 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В результате конфликта между мужчинами один из них оказался в реанимации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Ровенской области вчера в результате конфликта между мужчинами произошло дорожно-транспортное происшествие, 30-летний мужчина травмирован. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

"Вчера около двух часов ночи в селе Подлозцы 23-летний водитель автомобиля Skoda Fabia допустил наезд на 30-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход предварительно получил телесные повреждения в виде перелома костей таза. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Млыновской центральной районной больницы.

"Выяснилось, что оба мужчины отдыхали в одной компании. Когда между ними возник конфликт, младший на своем авто начал движение, а 30-летний бросился к автомобилю, пытаясь остановить его", - говорится в сообщении.

В соответствии с медицинским освидетельствованием, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по факту ДТП с маршрутным такси в Днепропетровской области, в результате которой пострадали 10 человек, полиция открыла уголовное производство.

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