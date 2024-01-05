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Умєров поінформував міністра оборони Польщі про ситуацію на фронті та запросив його до Києва

Умєров поінформував міністра оборони Польщі про ситуацію на фронті та запросив його до Києва

Київ • УНН

 • 25054 перегляди

Міністр оборони України поінформував Польщу про ситуацію на фронті та запросив свого колегу до Києва

Міністр оборони України Рустем Умєров переговорив з польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем, поінформувавши його про ситуацію на передовій і нещодавні ворожі атаки і запросивши до Києва, повідомив міністр у п'ятницю, пише УНН.

Мав продуктивну розмову з віце-прем’єр-міністром - міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Привітав свого колегу з нещодавнім призначенням. Надав оновлену інформацію про ситуацію на передовій і нещодавні терористичні атаки

- написав Умєров у X.

Умєров вказав, що вдячний за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях можливостей, що, з його слів, "сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі".

"Запросив колегу відвідати Київ", - зазначив міністр оборони України.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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