Умеров проинформировал министра обороны Польши о ситуации на фронте и пригласил его в Киев

Министр обороны Украины Рустем Умеров переговорил с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем, проинформировав его о ситуации на передовой и недавних вражеских атаках и пригласив в Киев, сообщил министр в пятницу, пишет УНН.

Имел продуктивный разговор с вице-премьер-министром - министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Поздравил своего коллегу с недавним назначением. Предоставил обновленную информацию о ситуации на передовой и недавних террористических атаках - написал Умеров в X.

Умеров указал, что благодарен за намерения Польши усилить свою роль в коалициях возможностей, что, по его словам, "будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши".

"Пригласил коллегу посетить Киев", - отметил министр обороны Украины.

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