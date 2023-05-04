Уламки безпілотника впали і у Печерському районі столиці: є невелике загоряння
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Печерському районі Києва теж упали уламки безпілотника. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, є загоряння на невеликій площі, передає УНН.
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"Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає", - написав Кличко.
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