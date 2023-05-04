Обломки беспилотника упали и в Печерском районе столицы: есть небольшое возгорание
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Печерском районе Киева тоже упали обломки беспилотника. Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, есть возгорание на небольшой площади, передает УНН.
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"Возгорание на небольшой площади территории в Печерском районе. Вследствие падения обломков БПЛА. Здания неповреждены. Пострадавших нет", - написал Кличко.
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