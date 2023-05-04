Обломки беспилотника упали и в Печерском районе столицы: есть небольшое возгорание

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"Возгорание на небольшой площади территории в Печерском районе. Вследствие падения обломков БПЛА. Здания неповреждены. Пострадавших нет", - написал Кличко.

Ранее

В Киеве после сбития беспилотника в Соломенском районе горит четырехэтажка, к медикам никто не обращался.