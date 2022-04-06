"Укрзалізниця" призначила на 7 квітня евакуаційний поїзд з Дніпра

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Як зазначив перевізник, 7 квітня буде виконано евакуаційний рейс Інтерсіті+ по маршруту Дніпро - Львів.

"Поїзд відправиться о 17:00", - наголосили в "Укрзалізниці".

Компанія також повідомила про відновлення з завтрашнього дня руху приміських поїздів від Харкова до Сум:

· поїзд № 6267 відправлятиметься з Харкова о 08:00 і прибуватиме до Сум о 13:27;

· зворотно з Сум відправлятиметься поїзд № 6268 о 14:00, прибуватиме до Харкова о 19:09.

Нагадаємо

6 квітня евакуйовано 4 892 людей.