"Укрзализныця" назначила на 7 апреля эвакуационный поезд из Днепра

Детали

Как отметил перевозчик, 7 апреля будет выполнен эвакуационный рейс Интерсити+ по маршруту Днепр - Львов.

"Поезд отправится в 17:00", - отметили в "Укрзализныце".

Компания также сообщила о возобновлении с завтрашнего дня движения пригородных поездов от Харькова в Сумы:

· поезд № 6267 будет отправляться из Харькова в 08:00 и прибывать в Сумы в 13:27;

· обратно из Сумм будет отправляться поезд № 6268 в 14:00, прибывать в Харьков в 19:09.

Напомним

6 апреля эвакуировано 4 892 людей.