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"Укрзализныця" назначила на 7 апреля эвакуационный поезд из Днепра

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. "Укрзализныця" назначила на сегодня 7 апреля эвакуационный поезд из Днепра во Львов. Состав отправится в 17:00, информирует УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Укрзализныця" назначила на 7 апреля эвакуационный поезд из Днепра

Детали

Как отметил перевозчик, 7 апреля будет выполнен эвакуационный рейс Интерсити+ по маршруту Днепр - Львов.

"Поезд отправится в 17:00", - отметили в "Укрзализныце".

Компания также сообщила о возобновлении с завтрашнего дня движения пригородных поездов от Харькова в Сумы:

· поезд № 6267 будет отправляться из Харькова в 08:00 и прибывать в Сумы в 13:27; 

· обратно из Сумм будет отправляться поезд № 6268 в 14:00, прибывать в Харьков в 19:09.

Напомним 

6 апреля эвакуировано 4 892 людей.

Украинские Национальные Новости

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