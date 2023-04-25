Укрзалізниця повідомила про можливі збої в роботі онлайн-сервісів: як придбати квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Укрзалізниця попередила, що до кінця доби можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці, а також пояснити, як придбати квитки, передає УНН із посиланням на повідомлення УЗ у Telegram.
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"З технічних причин до кінця доби можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці. Це стосується насамперед застосунку, чат-ботів, порталу відстеження спізнень.
Сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працює без збоїв, каси відчинено, рух поїздів — чітко за розкладом", - йдеться у повідомленні.
Додамо
В УЗ повідомили, що спеціалісти вже працюють над вирішенням проблеми.
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