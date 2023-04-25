Укрзализныця сообщила о возможных сбоях в работе онлайн-сервисов: как приобрести билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Укрзализныця предупредила, что до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги, а также объяснить, как приобрести билеты, передает УНН со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram.
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"По техническим причинам до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги. Это касается прежде всего приложения, чат-ботов, портала отслеживания опозданий.
Сайт для приобретения билетов booking.uz.gov.ua работает без сбоев, кассы открыты, движение поездов — четко по расписанию", - говорится в сообщении.
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В УЗ сообщили, что специалисты уже работают над решением проблемы.
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