Укрзалізниця змінила умови повернення коштів за квитки

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Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин.

"Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарту). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна впродовж першої години й тільки у касі", - йдеться в повідомленні в Telegram.

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