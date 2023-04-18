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Укрзалізниця змінила умови повернення коштів за квитки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Згідно оновлених правил, пасажиру відшкодують повну вартість проїзду в купе і половину вартості плацкарту при поверненні квитка за 6 годин до відправлення поїзда. У разі запізнення на поїзд, при поверненні квитка в касі впродовж години, також повернуть усю суму окрім плацкарту, пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції.

Деталі

Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Ще донедавна це було можливо лише за 9 годин.

"Також повертатимуть повну вартість квитка, навіть якщо ви запізнилися на поїзд (окрім квитка на плацкарту). Раніше компанія компенсувала лише 10% від ціни. Скористатися такою можливістю можна впродовж першої години й тільки у касі", - йдеться в повідомленні в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Укрзалізниці розповіли про нові зміни у правилах перевезень пасажирів

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