Укрзализныця изменила условия возврата средств за билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Согласно обновленным правилам, пассажиру возместят полную стоимость проезда в купе и половину стоимости плацкарта при возврате билета за 6 часов до отправления поезда. В случае опоздания на поезд, при возврате билета в кассе в течение часа, также вернут всю сумму кроме плацкарта, пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
Теперь пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. При условии, если он вернет билет в кассе или онлайн не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Еще до недавнего времени это было возможно только за 9 часов.
"Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если вы опоздали на поезд (кроме билета на плацкарту). Ранее компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение первого часа и только в кассе", - говорится в сообщении в Telegram.
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