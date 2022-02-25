Укрзалізниця оголосила низку евакуаційних рейсів зі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Укрзалізниця оголосила низку евакуаційних рейсів зі столиці в західному напрямку. Про це повідомив перевізник, передає УНН.
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“Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський, у тому числі з приміського вокзалу — слідкуйте за оголошеннями диктора по станції”, — повідомили в УЗ.
Згідно з розкладом до відправки готові такі поїзди:
095 Київ — Рахів о 19:48 (посадку подовжено)
029 Київ — Ужгород о 20:05 (посадку подовжено)
049 Київ — Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів)
057 Київ — Ворохта о 20:21
097 Київ — Ковель о 21:22
007 Київ — Чернівці о 22:22
091 Київ — Львів о 22:37
Як повідомили в УЗ, також є низка електричок, які здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.
“Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч чоловік до кінця доби”, — попередив перевізник.
Також в УЗ нагадали правила посадки:
“Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.
Під час посадки просимо дотримуватись порядку, а під час поїздки — не розголошувати своє місцезнаходження. Також не дивуйтеся аварійному освітленню в салонах: що менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка”.