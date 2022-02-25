Укрзалізниця оголосила низку евакуаційних рейсів зі столиці

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 18852 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 33117 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 58829 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 87551 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 97579 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 96058 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 120770 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164978 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177297 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214853 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 117821 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 58319 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 76810 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 138478 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 189385 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 189385 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 138478 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 271825 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 393068 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 647010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 15138 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91619 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129783 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155100 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175851 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Укрзалізниця оголосила низку евакуаційних рейсів зі столиці

Укрзалізниця оголосила низку евакуаційних рейсів зі столиці

Київ • УНН

 • 114258 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Укрзалізниця оголосила низку евакуаційних рейсів зі столиці в західному напрямку. Про це повідомив перевізник, передає УНН

Цитата

“Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський, у тому числі з приміського вокзалу — слідкуйте за оголошеннями диктора по станції”, — повідомили в УЗ.

Згідно з розкладом до відправки готові такі поїзди:
095 Київ — Рахів о 19:48 (посадку подовжено)
029 Київ — Ужгород о 20:05 (посадку подовжено)
049 Київ — Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів)
057 Київ — Ворохта о 20:21
097 Київ — Ковель о 21:22
007 Київ — Чернівці о 22:22
091 Київ — Львів о 22:37

Як повідомили в УЗ, також є низка електричок, які здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.

“Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч чоловік до кінця доби”, — попередив перевізник.

Також в УЗ нагадали правила посадки:

“Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.
Під час посадки просимо дотримуватись порядку, а під час поїздки — не розголошувати своє місцезнаходження. Також не дивуйтеся аварійному освітленню в салонах: що менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68