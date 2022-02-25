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15 марта, 19:03 • 79011 просмотра

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Укрзализныця объявила ряд эвакуационных рейсов из столицы

Киев • УНН

 • 114256 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Укрзализныця объявила ряд эвакуационных рейсов из столицы в западном направлении. Об этом сообщил перевозчик, передает УНН.

Цитата

“Отправление поездов осуществляются с вокзала Киев-Пассажирский, в том числе с пригородного вокзала — следите за объявлениями диктора по станции”, — сообщили в УЗ.

Согласно расписанию к отправке готовы такие поезда:
095 Киев — Рахов в 19:48 (посадку продлен)
029 Киев — Ужгород в 20:05 (посадку продлен)
049 Киев — Трускавец в 20:12 (добавлено еще 5 вагонов)
057 Киев — Ворохта в 20:21
097 Киев — Ковель в 21:22
007 Киев — Черновцы в 22:22
091 Киев — Львов в 22:37

Как сообщили в УЗ, также есть ряд электричек, которые осуществят транзитную доставку с пересадкой в выбранном железнодорожным штабом городе пересадку на запасной дизель-поезд.

"Ввиду обстоятельств, возможны задержки подачи поездов, но вагонов вдоволь для безопасной эвакуации около 10 тысяч человек до конца суток”, — предупредил перевозчик.

Также в УЗ напомнили правила посадки:

“Посадка осуществляется в порядке живой очереди, предпочтение традиционно отдается детям, женщинам и маломобильным.
Во время посадки просим соблюдать порядок, а во время поездки — не разглашать свое местонахождение. Также не удивляйтесь аварийному освещению в салонах: чем меньше поезд похож на гирлянду, то безопаснее путешествие”.

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