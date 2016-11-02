"Укрзалізниця" автоматизує розподіл вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. ПАТ "Укрзалізниця" автоматизує систему розподілу вагонів. Про це під час засідання уряду повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун, передає кореспондент УНН.
"У зв'язку з тим, що нам не вистачає вагонів на вантажні перевезення у цьому сезоні, і тут присутньо багато порушень, до кінця року 10% вагонів підуть через автоматизовану систему розподілу вагонів. Це потрібно, щоб усунути довільність у прийнятті рішень та людський чинник", - сказав В.Бальчун.
За його словами, до жовтня наступного року всі вагони мають проходити через цю систему.
Нагадаємо, парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" має становити 72 тис. вагонів для того, щоб забезпечувати превезення вантажів в пікові періоди.