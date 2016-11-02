"Укрзалізниця" автоматизує розподіл вагонів

"У зв'язку з тим, що нам не вистачає вагонів на вантажні перевезення у цьому сезоні, і тут присутньо багато порушень, до кінця року 10% вагонів підуть через автоматизовану систему розподілу вагонів. Це потрібно, щоб усунути довільність у прийнятті рішень та людський чинник", - сказав В.Бальчун.

За його словами, до жовтня наступного року всі вагони мають проходити через цю систему.

Нагадаємо, парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" має становити 72 тис. вагонів для того, щоб забезпечувати превезення вантажів в пікові періоди.