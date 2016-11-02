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15 марта, 19:03 • 115296 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166841 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138102 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 10:46 • 101436 просмотра

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"Укрзализныця" автоматизирует распределение вагонов

"Укрзализныця" автоматизирует распределение вагонов

Киев • УНН

 • 9513 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. ПАО "Укрзализныця" автоматизирует систему распределения вагонов. Об этом во время заседания правительства сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, передает корреспондент УНН.

"В связи с тем, что нам не хватает вагонов на грузовые перевозки в этом сезоне, и здесь присутствует много нарушений, к концу года 10% вагонов пойдут через автоматизированную систему распределения вагонов. Это нужно, чтобы устранить произвольность в принятии решений и человеческий фактор", - сказал В.Бальчун.

По его словам, до октября следующего года все вагоны должны проходить через эту систему.

Напомним, парк грузовых вагонов "Укрзализныци" должен составлять 72 тыс. вагонов для того, чтобы обеспечивать перевозку грузов в пиковые периоды.

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