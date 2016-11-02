"Укрзализныця" автоматизирует распределение вагонов

"В связи с тем, что нам не хватает вагонов на грузовые перевозки в этом сезоне, и здесь присутствует много нарушений, к концу года 10% вагонов пойдут через автоматизированную систему распределения вагонов. Это нужно, чтобы устранить произвольность в принятии решений и человеческий фактор", - сказал В.Бальчун.

По его словам, до октября следующего года все вагоны должны проходить через эту систему.

Напомним, парк грузовых вагонов "Укрзализныци" должен составлять 72 тыс. вагонов для того, чтобы обеспечивать перевозку грузов в пиковые периоды.