"Укртелеком" відновив зв'язок у 7 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" відновила зв'язок у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях. Про це повідомив директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Менш ніж за п'ять годин відновлено пошкоджену магістраль. Наші фахівці працювали під прикриттям бійців ЗСУ та повернули зв'язок у семи областях", - зазначив Шуранов.
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Через пошкодження інфраструктури деякий час не було можливості надавати фіксований зв'язок у названих областях.
"Наші ремонтні бригади зробили все можливе і якнайшвидше відновили послуги в цих областях", - зазначили в компанії.
Також "Укртелекомі" нагадали, що у Чернігівській, Сумській та Херсонській областях тимчасово відсутні послуги через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.
Працівники компанії працюють над усуненням пошкоджень.