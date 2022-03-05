"Укртелеком" восстановил связь в 7 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Телекоммуникационная компания "Укртелеком" восстановила связь в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях. Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Менее чем за пять часов восстановлена поврежденная магистраль. Наши специалисты работали под прикрытием бойцов ВСУ и вернули связь в семи областях", - отметил Шуранов.
Детали
Из-за повреждения инфраструктуры некоторое время не было возможности предоставлять фиксированную связь в названных областях.
"Наши ремонтные бригады сделали все возможное и как можно быстрее восстановили услуги в этих областях", - отметили в компании.
Также "Укртелекоме" напомнили, что в Черниговской, Сумской и Херсонской областях временно отсутствуют услуги из-за повреждения инфраструктуры во время боевых действий.
Работники компании работают над устранением повреждений.