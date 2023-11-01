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Укрпошта випустила марку, присвячену працівникам Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 168369 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні Укрпошта запустила марку в серії «Героїчні професії», присвячену працівникам Укрзалізниці. Про це повідомив у середу генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, пише УНН.

Укрпошта випустила марку, присвячену працівникам Укрзалізниці

Цитата

«Ну що, поїхали! Зазвичай саме так ми запускаємо наші марки. Але сьогодні той випадок, коли це дуже доречно, бо сьогодні ми запускаємо марку в серії «Героїчні професії», присвячену нашим інфраструктурним побратимам - працівникам Укрзалізниці», - написав Ігор Смілянський у Телеграм.

Деталі

За словами Смілянського, це - висловлення подяки тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей, доставив мільйони тонн вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити вільну Україну.

Нагадаємо

25 вересня Укрпошта анонсувала вихід нового благодійного поштового блоку марок, які присвячені Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Гроші з їх продажу підуть на дрони. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці зможуть друкувати поштові марки власноруч

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