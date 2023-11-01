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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Укрпочта выпустила марку, посвященную работникам Укрзализныци

Киев • УНН

 • 168369 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня Укрпочта запустила марку в серии «Героические профессии», посвященную работникам Укрзализныци. Об этом сообщил в среду генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, пишет УНН.

Укрпочта выпустила марку, посвященную работникам Укрзализныци

Цитата

«Ну что, поехали! Обычно именно так мы запускаем наши марки. Но сегодня тот случай, когда это очень кстати, потому что сегодня мы запускаем марку в серии «Героические профессии», посвященную нашим инфраструктурным собратьям - работникам Укрзализныци», - написал Игорь Смилянский в Телеграм.

Детали

По словам Смилянского, это - выражение благодарности тем, кто под обстрелами эвакуировал миллионы людей, доставил миллионы тонн грузов, в том числе тех, которые помогают защищать свободную Украину.

Напомним

25 сентября Укрпочта анонсировала выход нового благотворительного почтового блока марок, посвященных Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Деньги с их продажи пойдут на дроны. 

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