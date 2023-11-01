Укрпочта выпустила марку, посвященную работникам Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня Укрпочта запустила марку в серии «Героические профессии», посвященную работникам Укрзализныци. Об этом сообщил в среду генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, пишет УНН.
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«Ну что, поехали! Обычно именно так мы запускаем наши марки. Но сегодня тот случай, когда это очень кстати, потому что сегодня мы запускаем марку в серии «Героические профессии», посвященную нашим инфраструктурным собратьям - работникам Укрзализныци», - написал Игорь Смилянский в Телеграм.
Детали
По словам Смилянского, это - выражение благодарности тем, кто под обстрелами эвакуировал миллионы людей, доставил миллионы тонн грузов, в том числе тех, которые помогают защищать свободную Украину.
Напомним
25 сентября Укрпочта анонсировала выход нового благотворительного почтового блока марок, посвященных Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Деньги с их продажи пойдут на дроны.
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