Укроборонпром заявив, що повністю виконав державне оборонне замовлення 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Підприємства Державного концерну “Укроборонпром” виконали 100% контрактів за державним оборонним замовленням у цьому році. Замовники протягом цього року отримали 4039 нових, модернізованих та відремонтованих одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому, передає УНН.
"Підприємства Державного концерну “Укроборонпром” виконали 100% контрактів за державним оборонним замовленням (ДОЗ) у 2020 році“, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що план було виконано попри затримку у фінансуванні ДОЗ на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише у ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами.
“Загалом у рамках цьогорічного ДОЗ було виконано 280 контрактів на суму понад 12 млрд грн для чотирьох державних замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, 52 контракти укладено з виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 17 — з розроблення ОВТ, 211 — з ремонту та відновлення ОВТ”, — зазначається в повідомленні.
Укроборонпром інформує, що 55 контрактів в межах держоборонзамовлення виконані з випередженням графіку. До виконання ДОЗ були залучені 46 підприємств, які входять до складу Укроборонпрому.
“Загалом замовники протягом 2020 року вже отримали 4039 нових, модернізованих та відремонтованих одиниць ОВТ, з яких 2591 — високоточне озброєння та боєприпаси; 712 — радіолокаційні станції, ППО, засоби зв’язку, радіоборотьби та навігації; 674 — бронетанкова техніка; 51 — авіаційна техніка і обладнання; 11 — військово-морська техніка. Крім того, підприємства Укроборонпрому відремонтували та передали 1402 одиниці двигунів та комплектуючих”, — йдеться в повідомленні.
Вказано, що цього року підприємства “Укроборонпрому” виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів — 10%, та приватних виробників — 54%.
Нагадаємо, за даними Укроборонпрому, українська армія у 2021 році отримає ракетні комплекси “Нептун”.