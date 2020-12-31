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Укроборонпром заявив, що повністю виконав державне оборонне замовлення 2020 року

Київ • УНН

 • 18557 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Підприємства Державного концерну “Укроборонпром” виконали 100% контрактів за державним оборонним замовленням у цьому році. Замовники протягом цього року отримали 4039 нових, модернізованих та відремонтованих одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому, передає УНН.

Укроборонпром заявив, що повністю виконав державне оборонне замовлення 2020 року

"Підприємства Державного концерну “Укроборонпром” виконали 100% контрактів за державним оборонним замовленням (ДОЗ) у 2020 році“, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що план було виконано попри затримку у фінансуванні ДОЗ на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише у ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами.

“Загалом у рамках цьогорічного ДОЗ було виконано 280 контрактів на суму понад 12 млрд грн для чотирьох державних замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, 52 контракти укладено з виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 17 — з розроблення ОВТ, 211 — з ремонту та відновлення ОВТ”, — зазначається в повідомленні.

Укроборонпром інформує, що 55 контрактів в межах держоборонзамовлення виконані з випередженням графіку. До виконання ДОЗ були залучені 46 підприємств, які входять до складу Укроборонпрому.

“Загалом замовники протягом 2020 року вже отримали 4039 нових, модернізованих та відремонтованих одиниць ОВТ, з яких 2591 — високоточне озброєння та боєприпаси; 712 — радіолокаційні станції, ППО, засоби зв’язку, радіоборотьби та навігації; 674 — бронетанкова техніка; 51 — авіаційна техніка і обладнання; 11 — військово-морська техніка. Крім того, підприємства Укроборонпрому відремонтували та передали 1402 одиниці двигунів та комплектуючих”, — йдеться в повідомленні.

Вказано, що цього року підприємства “Укроборонпрому” виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів — 10%, та приватних виробників — 54%.

Нагадаємо, за даними Укроборонпрому, українська армія у 2021 році отримає ракетні комплекси “Нептун”.

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