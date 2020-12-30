Українська армія у 2021 році отримає ракетні комплекси “Нептун”: укладено контракт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Контракт про постачання до українського війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ “Нептун” укладено, передає УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
“Державне Київське конструкторське бюро "Луч“, яке входить до складу Укроборонпрому, і Міністерство оборони України уклали контракт про постачання до війська у 2021 році берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун“. Це відбудеться у рамках Державного оборонного замовлення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що берегових ракетних комплексів наразі найбільше потребують ЗСУ. Згідно з контрактом, до українського війська надійдуть уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.
Додатково: “Нептун” оснащено крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км. Ракета має стартовий та маршовий (основний) двигуни. Першій є модіфікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. На озброєння ЗСУ комплекс “Нептун” прийнято 23 серпня 2020 року.
Нагадаємо, Міністерство оборони здійснило перерозподіл коштів у межах державного оборонного замовлення і придбає ракетний комплекс “Нептун” для Збройних сил України.