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Украинская армия в 2021 году получит ракетные комплексы "Нептун": заключен контракт

Киев • УНН

 • 29165 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Контракт о поставках в украинскую армию в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" заключен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Украинская армия в 2021 году получит ракетные комплексы "Нептун": заключен контракт

"Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома, и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войско в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун". Это произойдет в рамках Государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в береговых ракетных комплексах на данный момент больше всего нуждаются ВСУ. Согласно контракту, в украинскую армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

Дополнительно: "Нептун" оснащен крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принят 23 августа 2020 года.

Напомним, Министерство обороны осуществило перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа и приобретет ракетный комплекс "Нептун" для Вооруженных сил Украины.

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