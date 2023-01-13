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“Укроборонпром” наростив обсяги ремонту техніки в 5-8 разів

Київ • УНН

 • 477675 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. За минулий рік “Укроборонпром” наростив обсяги ремонту техніки в 5-8 разів, в порівнянні з 2021 роком. За деяким видом озброєння місячний обсяг робіт сягає річного показника за 2021 рік. Про на брифінгу повідомила речниця державного концерну “Укроборонпром” Наталія Сад, передає УНН.

“Укроборонпром” наростив обсяги ремонту техніки в 5-8 разів

Цитата

“Ми підбивали підсумки за минулий рік, беручи до уваги 10 місяців повномасштабної війни. За різними видами озброєння та військової техніки ми змогли наростити обсяги ремонту, бо ремонт є основною частиною, в 5-8 разів. За одним видом озброєння наші спроможності сягають практично річного показника за 2021 рік. Тобто, за 1-1,5 місяці ми робимо стільки, скільки зробили за 2021 рік”, — повідомила Сад.

Крім того, “Укроборонпром” налагоджує коопераційні звʼязки з країнами-партнерами. Станом на кінець минулого року було підписано близько 30 міжнародних угод, серед яких і угоди з 10-ма країнами-членами НАТО.

Нагадаємо

Державний концерн “Укроборонпром” налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

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