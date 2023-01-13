“Укроборонпром” наростив обсяги ремонту техніки в 5-8 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. За минулий рік “Укроборонпром” наростив обсяги ремонту техніки в 5-8 разів, в порівнянні з 2021 роком. За деяким видом озброєння місячний обсяг робіт сягає річного показника за 2021 рік. Про на брифінгу повідомила речниця державного концерну “Укроборонпром” Наталія Сад, передає УНН.
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“Ми підбивали підсумки за минулий рік, беручи до уваги 10 місяців повномасштабної війни. За різними видами озброєння та військової техніки ми змогли наростити обсяги ремонту, бо ремонт є основною частиною, в 5-8 разів. За одним видом озброєння наші спроможності сягають практично річного показника за 2021 рік. Тобто, за 1-1,5 місяці ми робимо стільки, скільки зробили за 2021 рік”, — повідомила Сад.
Крім того, “Укроборонпром” налагоджує коопераційні звʼязки з країнами-партнерами. Станом на кінець минулого року було підписано близько 30 міжнародних угод, серед яких і угоди з 10-ма країнами-членами НАТО.
Нагадаємо
Державний концерн “Укроборонпром” налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.