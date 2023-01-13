"Укроборонпром" нарастил объемы ремонта техники в 5-8 раз

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“Мы подводили итоги за прошлый год, принимая во внимание 10 месяцев полномасштабной войны. По различным видам вооружения и военной техники мы смогли нарастить объёмы ремонта, потому что ремонт является основной частью, в 5-8 раз. По одному виду вооружения наши возможности достигают практически годового показателя за 2021 год. То есть, за 1-1,5 месяца мы делаем столько, сколько сделали за 2021 год”, — сообщила Сад.

Кроме того, “Укроборонпром” налаживает кооперационные связи с странами-партнерами. По состоянию на конец прошлого года было подписано около 30 международных соглашений, среди которых и соглашения с 10-ю странами-членами НАТО.

Напомним

Государственный концерн “Укроборонпром” наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом, на мощностях одной из стран-членов НАТО.