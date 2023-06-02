Укргідрометцентр: у Києві очікується гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Києві та області наразі сильні пориви вітру, очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
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Як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні, 2 червня, у Києві очікується гроза. Наразі у столиці та області сильні пориви вітру, зазначають у ДСНС України.
У КМДА нагадують, під час сильного вітру необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.
"У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.
"Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.
"Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103". - зазначили у КМДА.
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