Укргидрометцентр: в Киеве ожидается гроза

Детали

Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня, 2 июня, в Киеве ожидается гроза. Сейчас в столице и области сильные порывы ветра, отмечают в ГСЧС Украины.

В КГГА напоминают, во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую "Киевавтодора": 0442847419.

"Если упало дерево или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

"Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103". - отметили в КГГА.

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