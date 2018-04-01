Укргідрометцентр попередив про можливе підтоплення 50% міста Вилкове
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. За даними Укргідрометцентру, вдень 1 квітня, на українській ділянці Дунаю, у зв'язку з проходженням хвилі весняного водопілля та посиленням вітру, у створі гідропоста Вилкове очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 185 см над нулем поста, при якій підтоплюється 50 % міста Вилкове, повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"1 – 5 квітня на р. Дунай біля м. Вилкове (Одеська обл.) внаслідок проходженням хвилі весняного водопілля та нагінного вітру очікується збереження небезпечних рівнів води в межах 160-170 см ( при 155 см підтоплення понижених незаселених ділянок міста)", - йдеться в повідомлені.
Крім того, у ДСНС попередили про підйом рівнів води в інших річках України. Так, у зв’язку з продовженням розвитку весняного водопілля та опадами, 2 квітня на річках басейнів Прута та Сірету очікується подальший підйом рівнів води на 0,2 - 0,7 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.
3 – 5 квітня на українській ділянці,у зв’язку з проходженням хвилі весняного водопілля очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 535 см над нулем поста, при якій починається підтоплення причалів № 1-5 Ренійського морського торгівельного порту.
Як повідомляв УНН, вода в річці Дунай перевищила критичну позначку і вийшла з берегів у зв'язку з таненням снігу, через що від повені потерпає місто Вилкове на Одещині.