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Укргидрометцентр предупредил о возможном подтоплении 50% города Вилково

Укргидрометцентр предупредил о возможном подтоплении 50% города Вилково

Киев  •  УНН

 • 10476 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По данным Укргидрометцентра, днем ​​1 апреля, на украинском участке Дуная, в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением ветра, в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% города Вилково, сообщает пресс-служба ГоСЧС, передает УНН.

"1 - 5 апреля на р. Дунай возле г. Вилково (Одесская обл.) в результате прохождением волны весеннего половодья и нагинного ветра ожидается сохранение опасных уровней воды в пределах 160-170 см (при 155 см подтопления пониженных незаселенных участков города)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГоСЧС предупредили о подъеме уровней воды в других реках Украины. Так, в связи с продолжением развития весеннего половодья и осадками, 2 апреля на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается дальнейший подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

3 - 5 апреля на украинском участке, в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

Как сообщал УНН, вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов в связи с таянием снега, из-за чего от наводнения страдает город Вилково Одесской области.

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