Укргідрометцентр: перший день Нового року буде сонячним, але безсніжним
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У неділю, 1 січня, в Україні передбачається сонячна погода, температура повітря становитиме близько 0°С, повідомили УНН у Гідрометцентрі.
"У перший день 2017 року опадів не передбачається, буде сонячно, температура повітря становитиме, в основному, близько 0°С", - повдіомомили в Укргідрометценрі.
Нагадаємо, в Україні з 3 січня 2017 року очікується зниження температури повітря до 14 градусів морозу.
Керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що з 29 грудня до 2 січня буде спокійна погода з невеликими морозами, вночі — від 3 до 9 градусів, на Лівобережжі — до 14, а вдень — від 0 до 6 градусів морозу. При цьому сьогодні і завтра очікується невеликий сніг.
Проте 3-5 січня в Укргідрометцентрі, за його словами, чекають переміщення холодного арктичного повітря і зниження температури на кілька градусів.